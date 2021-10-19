Гараничев: жена сказала, чтобы я выкинул мысли о завершении карьеры из головы

Российский биатлонист Евгений Гараничев признался, что по ходу прошлого сезона его посещали мысли о завершении карьеры.

«Я задавал себе вопрос, зачем это делаю, неоднократно, даже разговаривал с супругой на эту тему. Ей ведь приходится тяжело, когда меня нет дома: двое детей, одному шесть лет, другому четыре. Оба ходят в садик, случаются какие-то болезни, домашние проблемы. Но жена сказала, чтобы я выкинул все эти мысли из головы. Она не собирается уговаривать меня закончить с биатлоном, потому что видит, как я этим увлечён. Семья действительно очень сильно меня поддерживает и мотивирует», — сказал 33-летний биатлонист в интервью RT.

Ранее Гараничев рассказал, как тренировался в условиях карантина.