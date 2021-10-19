Гараничев рассказал, как тренировался в условиях карантина

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, как поддерживал форму в условиях карантина в прошлом году.

«Прошлый сезон получился сложным прежде всего в плане организации тренировок. К примеру, у нас в Тюмени нельзя было ездить на стадион. Я уезжал заниматься к другу Сергею Мишкину в Екатеринбург. Он выступает за ветеранов, потому тоже бегает. У него я жил, а тренировался на «Динамо»: там хорошая территория, имитационный круг, есть роллерка, а главное, база официально не была закрыта. Я бы, конечно, предпочёл, чтобы рельеф трасс оказался сложнее, но это в любом случае было намного лучше, чем сидеть дома и бегать по равнине. Или кататься на роллерах по дорогам», — сказал Гараничев в интервью RT.

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