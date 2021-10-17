Шашилов считает, что Миронова должна больше верить людям

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке Светланы Мироновой к олимпийскому сезону.

«На роллерах она никогда не блистала, всё-таки это другое, а лыжу она толкает хорошо. Надеюсь, что зимой всё будет получше. Ну и конкуренция увеличивается, девушки в команде начинают её немного поддавливать. Хотя, знаете, у неё все лучшие гонки в этом летнем и прошедшем зимнем сезоне — с четырьмя рубежами», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».

Он также добавил, что Миронова должна больше верить людям.

Напомним, что биатлонистка неудачно выступила на летнем чемпионате мира в Чехии.

Кубок мира сезона-2021/22 стартует 17 ноября этапом в шведском Эстерсунде.

Ранее лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал о своём состоянии на сборах в австрийском Рамзау.

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