Дмитриев из-за травмы пропустит ЧМ по велоспорту 2021 года

Россиянин Денис Дмитриев из-за травмы пропустит чемпионат мира по велоспорту на треке 2021 года во Франции.

Дмитриев получил травму на тренировке в Рубе. Как отмечается, повреждение незначительное, но после консультаций с тренером было принято решение, что спортсмен пропустит турнир, сообщается в Instagram пресс-службы Федерации велоспорта России (ФВСР).

Первенство планеты пройдёт во французском Рубе 20—24 октября.

Дмитриев является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также чемпионом мира 2017 года.

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