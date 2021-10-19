Дмитриев из-за травмы пропустит ЧМ по велоспорту 2021 года

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Россиянин Денис Дмитриев из-за травмы пропустит чемпионат мира по велоспорту на треке 2021 года во Франции.
Дмитриев из-за травмы пропустит ЧМ по велоспорту 2021 года
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Дмитриев получил травму на тренировке в Рубе. Как отмечается, повреждение незначительное, но после консультаций с тренером было принято решение, что спортсмен пропустит турнир, сообщается в Instagram пресс-службы Федерации велоспорта России (ФВСР).

Первенство планеты пройдёт во французском Рубе 20—24 октября.

Дмитриев является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также чемпионом мира 2017 года.

Ранее российский велогонщик Павел Сиваков заявил, что иностранцы склонны подозревать русских в допинге, если те показывают хорошие результаты.

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