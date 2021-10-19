Дмитриев из-за травмы пропустит ЧМ по велоспорту 2021 года
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Дмитриев получил травму на тренировке в Рубе. Как отмечается, повреждение незначительное, но после консультаций с тренером было принято решение, что спортсмен пропустит турнир, сообщается в Instagram пресс-службы Федерации велоспорта России (ФВСР).
Первенство планеты пройдёт во французском Рубе 20—24 октября.
Дмитриев является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также чемпионом мира 2017 года.
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