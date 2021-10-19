Кудерметова вышла во второй круг Кубка Кремля

Короткая ссылка
Россиянка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Кубка Кремля по теннису в Москве.
Кудерметова вышла во второй круг Кубка Кремля
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Кудерметова в первом круге нанесла поражение в трёх сетах своей соотечественнице Оксане Селехметьевой со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 20 минут.

Следующей соперницей Кудерметовой станет Симона Халеп. Теннисистка из Румынии является победительницей «Ролан Гаррос» (2018) и «Уимблдона» (2019). 

Призовой фонд Кубка Кремля составляет около $565 тыс.

Ранее сообщалось, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал парных соревнований на Кубке Кремля по теннису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить