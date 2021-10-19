Кудерметова вышла во второй круг Кубка Кремля

Россиянка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Кубка Кремля по теннису в Москве.

Кудерметова в первом круге нанесла поражение в трёх сетах своей соотечественнице Оксане Селехметьевой со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 20 минут.

Следующей соперницей Кудерметовой станет Симона Халеп. Теннисистка из Румынии является победительницей «Ролан Гаррос» (2018) и «Уимблдона» (2019).

Призовой фонд Кубка Кремля составляет около $565 тыс.

Ранее сообщалось, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал парных соревнований на Кубке Кремля по теннису.