Калинская и Потапова пробились в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде
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Калинская и Потапова в первом круге переиграли американку Кейтлин Кристиан и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии со счётом 6:4, 6:0.
Игра продолжалась около одного часа.
Калинская и Потапова за выход в 1/2 финала поборются с Надеждой Киченок из Украины и румынкой Ралукой Олару.
Ранее сообщалось, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал парных соревнований на Кубке Кремля по теннису.