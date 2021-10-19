Калинская и Потапова пробились в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде

Россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова в парном разряде вышли в четвертьфинал Кубка Кремля по теннису.

Калинская и Потапова в первом круге переиграли американку Кейтлин Кристиан и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии со счётом 6:4, 6:0.

Игра продолжалась около одного часа.

Калинская и Потапова за выход в 1/2 финала поборются с Надеждой Киченок из Украины и румынкой Ралукой Олару.

Ранее сообщалось, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал парных соревнований на Кубке Кремля по теннису.