Калинская и Потапова пробились в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде

Короткая ссылка
Россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова в парном разряде вышли в четвертьфинал Кубка Кремля по теннису.
Калинская и Потапова пробились в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде
  • © AP Photo/Adam Hunger

Калинская и Потапова в первом круге переиграли американку Кейтлин Кристиан и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии со счётом 6:4, 6:0.

Игра продолжалась около одного часа.

Калинская и Потапова за выход в 1/2 финала поборются с Надеждой Киченок из Украины и румынкой Ралукой Олару.

Ранее сообщалось, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал парных соревнований на Кубке Кремля по теннису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить