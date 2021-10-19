Фёдор Емельяненко рассказал, почему выбрал Джонсона

Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко объяснил причины выбора в соперники в поединке на турнире Bellator 269 Тима Джонсона.

«У Тима Джонсона была победная серия. Он побил многих хороших бойцов, уступил только Валентину по очкам в титульном бою. Мне хочется биться с бойцами, которые побеждают», — сказал Емельяненко.

Он также рассказал, где ему больше всего нравится драться.

«Мне больше нравится Чикаго, чем Нью-Йорк. Но в этом плане будем отталкиваться от того, какие планы у Bellator. Насколько знаю, Bellator хочет провести ещё одно крупное событие в России. Но если в США, то можно подраться в Чикаго», — отметил он.

Свой следующий поединок 45-летний боец проведёт 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о настрое перед боем с Джонсоном.