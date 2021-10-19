Тарасов объяснил, почему решил приостановить футбольную карьеру

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов рассказал, почему решил приостановить карьеру футболиста.

«Наступил непростой день для меня, ведь я принял решение приостановить футбольную карьеру. Это связано с тем, что мы ждём появления на свет моего четвёртого ребенка. Думаю, что будет правильно, если я буду больше времени находиться с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если расставлять приоритеты на данном этапе, то я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо будет подумать, взять паузу», — сказал Тарасов в Instagram.

34-летний полузащитник присоединился к «Велесу» в июле и за это время успел принять участие в девяти матчах Профессиональной футбольной лиги и забить один мяч.

Ранее сообщалось, что Тарасов приостановил футбольную карьеру.