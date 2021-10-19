Бонуччи рассказал о том, как 10 лет назад мог перейти в «Зенит»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи накануне выездного матча с «Зенитом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА признался , что десять лет назад мог перейти в санкт-петербургский клуб.

«Десять лет назад я мог оказаться в «Зените». Бывший главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте сказал мне, что среди защитников я последний, кого он выпустит на поле, и что я могу искать себе другой клуб. Мы начали переговоры с «Зенитом», но я прислушался к своей гордости и решил остаться», — цитирует слова 34-летнего защитника Football Italia.

Матч «Зенит» — «Ювентус» пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Колосков оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Ювентусом».