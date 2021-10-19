Бонуччи рассказал о том, как 10 лет назад мог перейти в «Зенит»

Короткая ссылка
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи накануне выездного матча с «Зенитом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА признался , что десять лет назад мог перейти в санкт-петербургский клуб.
Бонуччи рассказал о том, как 10 лет назад мог перейти в «Зенит»
  • Reuters

«Десять лет назад я мог оказаться в «Зените». Бывший главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте сказал мне, что среди защитников я последний, кого он выпустит на поле, и что я могу искать себе другой клуб. Мы начали переговоры с «Зенитом», но я прислушался к своей гордости и решил остаться», — цитирует слова 34-летнего защитника Football Italia.

Матч «Зенит» — «Ювентус» пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Колосков оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Ювентусом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить