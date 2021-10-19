Колосков оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Ювентусом»

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус».
Колосков оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Ювентусом»
  • РИА Новости

«Ожидания, к сожалению, не всегда совпадают с реальностью. Сейчас, думаю, что все русские люди, болеющие за футбол, переживают за «Зенит», желают ему удачи в этом матче. Как говорят, если предыдущая игра была плохой, то следующая будет хорошей. Будем надеяться, что «Зенит» после тура покажет лучшую свою игру — возможности для этого у него есть. Команда укомплектована очень квалифицированными футболистами. Я посмотрел несколько последних матчей «Ювентуса» — это не такая непобедимая команда, как когда-то была. Потому я считаю, что у «Зенита» очень хорошие шансы на победу. С таким составом, конечно, играть нужно на победу», — цитирует Колоскова «Газета.Ru».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 22:00 (мск).

Ранее Караваев высказался о матче с «Ювентусом».

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