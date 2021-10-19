Караваев — о матче с «Ювентусом»: нервозности нет

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«В «Ювентусе» всегда было много исполнителей и топовых футболистов помимо Криштиану Роналду», — сказал Караваев на пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос, не чувствует ли команда нервозности после двух подряд поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нервозности нет. Нас ждёт тяжёлая игра. Это Лига чемпионов. У нас нет времени расстраиваться, надо готовиться и стараться брать очки», — добавил Караваев.

Матч пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 22:00 мск.

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