Крикунов: сначала в космос мы отправили актрису Пересильд, теперь штаб Жамнова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о новом штабе Алексея Жамнова на Олимпийские игры в Пекине.

Он отметил, что Алексей Жамнов рискует, набирая в свой штаб дебютантов. При этом Крикунов добавляет, что он получился достаточно оригинальным.

«Меня этой осенью уже ничего не удивляет. Сначала в космос мы отправили актрису Пересильд, теперь, получается, штаб Жамнова. Люди открывают новые миры и горизонты, смелых экспериментов много. Так что Олимпиада в Пекине становится вдвойне интересной и интригующей. Не могу сказать, что изучил выступление Жамнова полностью. Но по основным моментам увидел, что Алексей понимает всю ответственность и готов к огромному объёму работы. Это главное», — цитирует Крикунова Russia-Hockey.

Напомним, что олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук назначен главным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине. Также в тренерский штаб Алексея Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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