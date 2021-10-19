Косторная: в прошлый раз я пыталась ползти до Канады, теперь буду прыгать

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Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная показала подготовку к своему первому этапу Гран-при в Канаде сезона-2021/22.
Косторная: в прошлый раз я пыталась ползти до Канады, теперь буду прыгать
  • РИА Новости

«В прошлый раз я пыталась ползти до Канады (не получилось). В этот раз я буду прыгать до Канады», — написала фигуристка в Instagram.

В прошлом сезоне Косторная тренировалась под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе.

Напомним, что Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.

Ранее журналист назвал причину отказа Глейхенгауза, Щербаковой и Хромых общаться с российской прессой.

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