Косторная: в прошлый раз я пыталась ползти до Канады, теперь буду прыгать
- РИА Новости
«В прошлый раз я пыталась ползти до Канады (не получилось). В этот раз я буду прыгать до Канады», — написала фигуристка в Instagram.
В прошлом сезоне Косторная тренировалась под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе.
Напомним, что Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.
Ранее журналист назвал причину отказа Глейхенгауза, Щербаковой и Хромых общаться с российской прессой.