Косторная: в прошлый раз я пыталась ползти до Канады, теперь буду прыгать

Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная показала подготовку к своему первому этапу Гран-при в Канаде сезона-2021/22.

«В прошлый раз я пыталась ползти до Канады (не получилось). В этот раз я буду прыгать до Канады», — написала фигуристка в Instagram.

В прошлом сезоне Косторная тренировалась под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе.

Напомним, что Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.

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