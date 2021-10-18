Журналист назвал причину отказа Глейхенгауза, Щербаковой и Хромых общаться с российской прессой

Журналист Владислав Жуков прокомментировал информацию о том, что Даниил Глейхенгауз просил отстранить двух журналистов от общения с Анной Щербаковой и Майей Хромых на турнире Budapest Trophy.

Он отметил, что на соревнованиях работали три аккредитованных журналиста.

«Мы с Анатолием поехали на тренировку перед короткой программой. На ней Анна появилась с огромным тейпом (впоследствии оказалось, что это пластырь) на шее — он был виден и с трибун, и на видосах. Особенно на тех, что снимались в упор. После этого я написал о проблемах с мышцами шеи — эта информация была у меня ещё до прибытия в Будапешт», — написал Жуков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Жуков и его коллега пытались поговорить с Даниилом Глейхенгаузом по поводу пластыря Щербаковой. Но хореограф отказался общаться с журналистами. По информации Жукова, с фигуристками они также нигде не общались.

После произвольной программы Щербакова и Хромых вышли только к венгерской прессе, отказавшись общаться с российской.

«Спустя время (длительное) нам всё же удалось совсем коротко поговорить с Глейхенгаузом, и нам было озвучено, что мы с коллегой «неподобающе себя ведём, врываемся в автобус и донимаем вопросами про тейпы». И именно этим вызваны все проблемы», — заключил Жуков.

Напомним, что на турнире Budapest Trophy Анна Щербакова заняла второе место, уступив Майе Хромых.

Ранее американский журналист связал результаты Щербаковой с приёмом нюхательного средства.