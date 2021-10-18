Американский журналист связал результаты Щербаковой с приёмом нюхательного средства

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал выступление чемпионки мира в женском одиночном катании Анны Щербаковой на турнире Budapest Trophy.

«Щербакова сбавляет. Знаю, что у неё возникли проблемы с шеей, но дело не в травме. У неё нет мощи, чтобы чётко выполнять четверные. И если прямо перед выступлением ей не будут давать нюхательное средство, как это было на чемпионате России... Я не фармацевт, но то, что происходило на чемпионате России, чем бы это ни являлось, не повторилось на чемпионате мира. Сейчас Анна выглядит слабее», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Он добавил, что Этери Тутберидзе хочет забрать весь олимпийский подиум. По мнению Лиса, третья путёвка всё ещё вакантна для Алёны Косторной и Анны Щербаковой.

Напомним, что на турнире Budapest Trophy Щербакова заняла второе место, уступив Майе Хромых. Фигуристка проиграла старт впервые с января 2020 года.

Ранее Дэвид Лис рассказал о своём отношении к российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.