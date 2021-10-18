Американский журналист: у Медведевой есть жажда Тарасовой — быть в центре внимания

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Американский журналист Дэвид Лис рассказал о своём отношении к российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.
Американский журналист: у Медведевой есть жажда Тарасовой — быть в центре внимания
  • РИА Новости

Он заявил, что следит за Евгенией Медведевой в шоу «Ледниковый период».

«На этой неделе программа у Медведевой была очень странной. Я не понял, что там происходило, но было странно. Ставлю Евгению на половину балла выше Загитовой только из-за вау-эффекта. Если Медведева ещё имеет отношение к спорту, то Загитова могла бы уже делать деньги, выйти замуж и вести славную спокойную жизнь. У Евгении есть эта жажда Тарасовой — быть в центре внимания. Я её ставлю повыше», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Он также отметил, что ставит Медведеву и Загитову на низкие позиции в пирамиде фигуристок Этери Тутберидзе.

Ранее Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Хромых и Щербаковой.

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