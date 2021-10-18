Дик Адвокат встретится с фанатами «Зенита» перед матчем с «Ювентусом»

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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат проведёт встречу с болельщиками петербургской команды перед матчем третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
Дик Адвокат встретится с фанатами «Зенита» перед матчем с «Ювентусом»
  • AP
  • © Dick Advocaat

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, встреча со специалистом состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в основном холле второго этажа трибуны С.

«Болельщики «Зенита» смогут задать гостю вопросы и получить карточку с его автографом», — говорится на сайте клуба.

Адвокат возглавлял команду с 2006 по 2009 год. Под его руководством «Зенит» выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Матч пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 22:00 мск.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» может обыграть «Ювентус».

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