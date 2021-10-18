Червиченко считает, что «Зенит» может обыграть «Ювентус»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом».

«У «Зенита» есть все шансы отобрать очки у «Ювентуса». В Туле питерцам просто не повезло. Дай Кангве ещё 10 таких ударов, он ни одного не забьёт. Туринцам тяжело даются голы, они играют строго на удержание счёта. Думаю, «Зенит» заберёт очки у «Юве» — три или два, зависит от удачи», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в случае победы сине-бело-голубые практически гарантируют себе выход в евровесну, а также можно будет побороться за плей-офф ЛЧ.

«Печалит тот факт, что российские игроки сдали в последнее время. В основном «Зенит» хорошо выступает в Европе за счёт латиноамериканцев: Клаудиньо, Малком, Сантос и Барриос делают погоду в команде. Без этих игроков в еврокубках рассчитывать совершенно не на что», — добавил эксперт.

Матч пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что швейцарская бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Ювентус».