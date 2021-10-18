The Athletic: окружение Рэшфорда недовольно словами Сульшера о футболисте

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Окружение форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда осталось недовольно словами главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера о том, что молодому нападающему стоит сосредоточиться на футболе.
The Athletic: окружение Рэшфорда недовольно словами Сульшера о футболисте
  • AP
  • © Michael Regan

Как сообщает The Athletic, заявления специалиста вызвали раздражение у игрока, а окружение спортсмена считает, что тот максимально усердно работает над своим развитием, и подчёркивает, что Рэшфорд неоднократно доказывал свой профессионализм. 

В клубе же настаивают, что слова тренера просто были неверно истолкованы.

В этом сезоне Рэшфорд провёл всего один матч и забил один мяч. До середины октября он восстанавливался от травмы плеча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче АПЛ.

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