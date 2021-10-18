The Athletic: окружение Рэшфорда недовольно словами Сульшера о футболисте
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Как сообщает The Athletic, заявления специалиста вызвали раздражение у игрока, а окружение спортсмена считает, что тот максимально усердно работает над своим развитием, и подчёркивает, что Рэшфорд неоднократно доказывал свой профессионализм.
В клубе же настаивают, что слова тренера просто были неверно истолкованы.
В этом сезоне Рэшфорд провёл всего один матч и забил один мяч. До середины октября он восстанавливался от травмы плеча.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче АПЛ.