The Athletic: окружение Рэшфорда недовольно словами Сульшера о футболисте

Окружение форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда осталось недовольно словами главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера о том, что молодому нападающему стоит сосредоточиться на футболе.

Как сообщает The Athletic, заявления специалиста вызвали раздражение у игрока, а окружение спортсмена считает, что тот максимально усердно работает над своим развитием, и подчёркивает, что Рэшфорд неоднократно доказывал свой профессионализм.

В клубе же настаивают, что слова тренера просто были неверно истолкованы.

В этом сезоне Рэшфорд провёл всего один матч и забил один мяч. До середины октября он восстанавливался от травмы плеча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче АПЛ.