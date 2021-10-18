КДК РФС не станет рассматривать потасовку в матче «Спартак» — «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался по поводу возможного рассмотрения потасовки во время матча 11-го тура чемпионата страны между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Вся судейская бригада видела, что происходило на поле в этот момент. Судейская бригада определила две жёлтые карточки в одну сторону и две жёлтые карточки в другую сторону. Какие основания у КДК, чтобы рассматривать данный инцидент? Есть закон и дисциплинарный регламент», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Он отметил, что КДК не может рассматривать дело, если речь не идёт о прямом удалении, а судьи оценили все нарушения жёлтыми карточками.

Потасовка произошла в конце первого тайма матча между «Спартаком» и «Динамо».

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2. По ходу игры «Спартак» уступал 0:2, но вырвал ничью в концовке матча.

Ранее бывший футболист «Динамо» Александр Точилин заявил, что матч со «Спартаком» по накалу и самоотдаче был одним из лучших за последние годы.