КДК РФС не станет рассматривать потасовку в матче «Спартак» — «Динамо»
- РИА Новости
«Вся судейская бригада видела, что происходило на поле в этот момент. Судейская бригада определила две жёлтые карточки в одну сторону и две жёлтые карточки в другую сторону. Какие основания у КДК, чтобы рассматривать данный инцидент? Есть закон и дисциплинарный регламент», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Он отметил, что КДК не может рассматривать дело, если речь не идёт о прямом удалении, а судьи оценили все нарушения жёлтыми карточками.
Потасовка произошла в конце первого тайма матча между «Спартаком» и «Динамо».
Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2. По ходу игры «Спартак» уступал 0:2, но вырвал ничью в концовке матча.
Ранее бывший футболист «Динамо» Александр Точилин заявил, что матч со «Спартаком» по накалу и самоотдаче был одним из лучших за последние годы.