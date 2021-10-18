КДК РФС не станет рассматривать потасовку в матче «Спартак» — «Динамо»

Короткая ссылка
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался по поводу возможного рассмотрения потасовки во время матча 11-го тура чемпионата страны между московскими «Спартаком» и «Динамо».
КДК РФС не станет рассматривать потасовку в матче «Спартак» — «Динамо»
  • РИА Новости

«Вся судейская бригада видела, что происходило на поле в этот момент. Судейская бригада определила две жёлтые карточки в одну сторону и две жёлтые карточки в другую сторону. Какие основания у КДК, чтобы рассматривать данный инцидент? Есть закон и дисциплинарный регламент», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Он отметил, что КДК не может рассматривать дело, если речь не идёт о прямом удалении, а судьи оценили все нарушения жёлтыми карточками. 

Потасовка произошла в конце первого тайма матча между «Спартаком» и «Динамо».

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2. По ходу игры «Спартак» уступал 0:2, но вырвал ничью в концовке матча.

Ранее бывший футболист «Динамо» Александр Точилин заявил, что матч со «Спартаком» по накалу и самоотдаче был одним из лучших за последние годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить