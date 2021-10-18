Точилин: матч «Спартак» — «Динамо» по накалу и самоотдаче был одним из лучших за последние годы

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (2:2).
Точилин: матч «Спартак» — «Динамо» по накалу и самоотдаче был одним из лучших за последние годы
  • РИА Новости

«Игра оправдала ожидания. Матч удался. Игра, может, не была фееричной, но накал страстей и то, как она развивалась, отражает понятие дерби», — цитирует Точилина Euro-Football.ru.

Он также отметил, что если бы Константин Тюкавин забил третий гол, то «Спартак» бросил бы играть. Точилин добавил, что ключевым моментом стал гол Георгия Джикии.

«Я бы сказал, что на поле были лучшими обе команды, которые показали в дерби характер независимо от того, как складывалась игра. По накалу и самоотдаче это было одно из лучших противостояний за последние годы», — добавил Точилин.

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2.

«Динамо» по ходу матча вело со счётом 2:0, но в концовке встречи пропустило два мяча.

Ранее Василий Уткин отреагировал на победу Team Spirit на The International 10.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить