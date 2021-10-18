Точилин: матч «Спартак» — «Динамо» по накалу и самоотдаче был одним из лучших за последние годы

Бывший тренер московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (2:2).

«Игра оправдала ожидания. Матч удался. Игра, может, не была фееричной, но накал страстей и то, как она развивалась, отражает понятие дерби», — цитирует Точилина Euro-Football.ru.

Он также отметил, что если бы Константин Тюкавин забил третий гол, то «Спартак» бросил бы играть. Точилин добавил, что ключевым моментом стал гол Георгия Джикии.

«Я бы сказал, что на поле были лучшими обе команды, которые показали в дерби характер независимо от того, как складывалась игра. По накалу и самоотдаче это было одно из лучших противостояний за последние годы», — добавил Точилин.

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2.

«Динамо» по ходу матча вело со счётом 2:0, но в концовке встречи пропустило два мяча.

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