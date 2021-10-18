В России вырос спрос на услуги тренеров по Dota 2

В России за последнюю неделю в семь раз вырос спрос на услуги тренеров по Dota 2. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Объявления ВКонтакте», которые есть в распоряжении RT.

«Увеличился спрос на услуги тренеров по Dota 2, которые готовы в среднем за 1 тыс. рублей провести анализ двух любых записей матча. За неделю чемпионата пользователи «Объявлений ВКонтакте» в семь раз чаще интересовались подобными услугами», — говорится в сообщении сервиса.

Также отмечается рост поисковых запросов со словами Dota и International. Пик по поисковым запросам пришёлся на 17 октября, когда российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.

«В частности, вчера поисковые запросы на площадке со словами Dota и Dota 2 выросли в три раза, со словом International — на 115%», — отмечают аналитики сервиса.

Ранее игроки российской киберспортивной команды Team Spirit ответили на вопрос, на что они потратят призовые за победу в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.