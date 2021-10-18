Веснина снялась с Кубка Кремля и объявила о завершении сезона

Российская теннисистки Елена Веснина объявила о досрочном завершении сезона.

«Турнирный год 2021 для меня завершён. Друзья многие спрашивали про мой календарь на этот год. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира ВТБ Кубок Кремля: травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире», — написала теннисистка в своём Instagram.

Веснина на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала золотую медаль в парном разряде, а летом нынешнего года стала обладательницей серебряной медали в миксте на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Даниил Медведев сохранил второе место в обновлённом рейтинге ATP.