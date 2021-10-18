Веснина снялась с Кубка Кремля и объявила о завершении сезона

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Российская теннисистки Елена Веснина объявила о досрочном завершении сезона.
Веснина снялась с Кубка Кремля и объявила о завершении сезона
  • РИА Новости

«Турнирный год 2021 для меня завершён. Друзья многие спрашивали про мой календарь на этот год. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира ВТБ Кубок Кремля: травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире», — написала теннисистка в своём Instagram.

Веснина на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала золотую медаль в парном разряде, а летом нынешнего года стала обладательницей серебряной медали в миксте на Олимпийских играх в Токио.

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