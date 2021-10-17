«Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась в пользу гостей — 106:79.

Самым результативным баскетболистом матча стал лёгкий форвард коллектива с берегов Невы Игорь Вольхин, набравший 21 очко. В составе хозяев 18 баллов в свой актив записал Эррик Макколлум.

В следующем матче Единой лиги «Зенит» сыграет с «Енисеем». Они встретятся 1 ноября. При этом следующим соперником «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата тоже станет красноярская команда, но их игра состоится 7 ноября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Црвеной Звездой» в баскетбольной Евролиге.