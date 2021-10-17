В «Спартаке» рассказали о деталях переговоров с Бакаевым по новому контракту

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ход переговоров о продлении контракта с полузащитником красно-белых Зелимханом Бакаевым.

«Переговоры о новом соглашении идут корректно. Представители Бакаева предложили компромиссный, по их мнению, вариант. Мы его изучаем, чтобы выйти со встречным предложением. Это нормальный рабочий процесс», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он добавил, что о результатах переговоров будет объявлено официально в ближайшее время.

Бакаев в сезоне-2021/22 принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых отдал две результативные передачи. 25-летний футболист перешёл в «Спартак» в 2014 году. Он также является игроком сборной России.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» не собирается продлевать контракт с защитником столичной команды Ильёй Кутеповым.