В «Спартаке» рассказали о деталях переговоров с Бакаевым по новому контракту
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«Переговоры о новом соглашении идут корректно. Представители Бакаева предложили компромиссный, по их мнению, вариант. Мы его изучаем, чтобы выйти со встречным предложением. Это нормальный рабочий процесс», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Он добавил, что о результатах переговоров будет объявлено официально в ближайшее время.
Бакаев в сезоне-2021/22 принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых отдал две результативные передачи. 25-летний футболист перешёл в «Спартак» в 2014 году. Он также является игроком сборной России.
Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» не собирается продлевать контракт с защитником столичной команды Ильёй Кутеповым.