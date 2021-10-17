Российская команда Team Spirit вышла в гранд-финал The International 10

Российская киберспортивная команда по Dota 2 Team Spirit пробилась в гранд-финал The International 10.

Team Spirit одержали волевую победу над Team Secret со счётом 2:1. Первый матч завершился со счётом 15:37, второй — 22:18, третий — 29:14.

В финале Team Spirit встретятся с PSG.LGD.

Team Spirit стала второй командой из СНГ, которой удалось попасть в гранд-финал самого престижного турнира по Dota 2.

До этого такого успеха добивалась команда NaVi.

Общий призовой фонд турнира составляет больше $40 млн.

Ранее сообщалось, что Team Spirit стали первой российской командой по Dota 2, вошедшей в топ-4 The International.