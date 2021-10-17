Цзю назвал причину поражения Исмаилова в бое с Минеевым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в главном бою турнира AMC Fight Night 105 в Сочи.

«Этот бой доказывает, что физическая подготовка имеет огромное значение. Исмаилов просто устал, он загнал столько кислоты в свои мышцы, что ничего не смог сделать. Минеев — молодец, выбрал хорошую стратегию», — цитирует Цзю «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что Исмаилов боролся и делал всё что мог. Цзю также выразил уверенность, что 35-летний боец из Нижнего Тагила не станет завершать спортивную карьеру в ближайшее время. 35-летний Исмаилов проиграл Минееву техническим нокаутом. В его активе 17 побед, три поражения и одна ничья. Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении.

Ранее сообщалось, что Исмаилов пройдёт медобследование после боя с Минеевым.