«Авангард» и «Ак Барс» сыграют 3 декабря в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали меморандум о намерениях между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), омским «Авангардом» и Министерством туризма и коммерции Дубая.

Стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ. Первым шагом на пути к достижению этой цели станет проведение Dubai Ice Show, сообщает пресс-служба «Авангарда».

Шоу пройдёт 3—5 декабря 2021 года. В рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

Игра приурочена ко дню России на Экспо-2020 в Дубае. Матч пройдёт на Coca-Cola Arena.

Кроме того, 4 и 5 декабря болельщики увидят ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Спящая красавица». Одну из главных ролей в представлении наряду с Навкой исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее новичок СКА Никита Гусев объяснил, почему решил подписать контракт с клубом КХЛ.