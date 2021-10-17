Тетюхина ввели в Международный зал славы волейбола

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин включён в Международный зал славы волейбола (IVHF).

Торжественная церемония прошла в субботу в Холиоке (США). Тетюхин не смог лично присутствовать на мероприятии. Волейболист связался с организаторами церемонии по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

46-летний Тетюхин является чемпионом Олимпийских игр — 2012 в Лондоне. На его счету также серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронза Игр в Афинах (2004) и Пекине (2008).

Ранее сообщалось, что стало известно время начала матча открытия ЧМ по волейболу в России.