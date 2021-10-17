Тетюхина ввели в Международный зал славы волейбола

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин включён в Международный зал славы волейбола (IVHF).
Тетюхина ввели в Международный зал славы волейбола
  • РИА Новости

Торжественная церемония прошла в субботу в Холиоке (США). Тетюхин не смог лично присутствовать на мероприятии. Волейболист связался с организаторами церемонии по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

46-летний Тетюхин является чемпионом Олимпийских игр — 2012 в Лондоне. На его счету также серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронза Игр в Афинах (2004) и Пекине (2008).

Ранее сообщалось, что стало известно время начала матча открытия ЧМ по волейболу в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить