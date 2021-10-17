Бобровский отразил 29 бросков в матче «Флориды» с «Нью-Йорк Айлендерс»

«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разгромила на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс».

Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из города Санрайз.

В составе «Пантерз» хет-трик оформил Сэм Беннет (10-я, 24-я и 50-я минуты). Также шайбы забросили Энтони Даклер (39-я) и Александр Барков (53-я). У «Айлендерс» отличился Оливер Уальстрём (44-я).

Бобровский отразил 29 из 30 бросков. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 24 броска из 29.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях нанёс поражение «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.