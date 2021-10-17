Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение в гостях в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

Игра, которая прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр», завершилась со счётом 3:1.

В составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер (30-я минута), Алекси Лафренье (50-я) и Кевин Руни (60-я). У «Монреаля» шайбу забросил Джонатан Друен (50-я).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. А голкипер Игорь Шестёркин отразил 19 бросков.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ.