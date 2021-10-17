Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в столице США, завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу команды из Флориды.

В составе «Вашингтона» шайбу забросил Александр Овечкин (39-я минута). У «Тампы» отличился Михаил Сергачёв (45-я). Победу «молниям» в овертайме принёс гол Стивена Стэмкоса (65-я).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 32 сейва. 36-летний Овечкин довёл свое число голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ до 733.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Василий Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ.