Кофрие прокомментировал массовую драку в матче «Спартак» — «Динамо»

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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал потасовку в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Кофрие прокомментировал массовую драку в матче «Спартак» — «Динамо»
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«Дерби, много эмоций, там был достаточно агрессивный фол. Естественно, что была такая реакция», — цитирует Кофрие «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за три минуты до перерыва Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Самуэль Жиго начал разбираться с полузащитником, а позже — с тренерским штабом «Динамо».

Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Игорь Федотов обвинил своего коллегу Сергея Карасёва в массовой потасовке в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо».

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