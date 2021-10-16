Федотов: драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасёв

Российский арбитр Игорь Федотов обвинил своего коллегу Сергея Карасёва в массовой потасовке в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Карасёв просто не захотел никого удалять после потасовки. Фомин залез на Джикию, а у него была жёлтая — мог удалять Фомина. Захарян мог и за стычку жёлтую получить, она была бы второй, ведь та, что он получил, была за грубую игру», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он добавил, что судья мог удалять всю скамейку запасных обеих команд.

«Дело в том, что потасовку и сделал Карасёв. Вместо того чтобы идти пешком к игрокам, надо было нестись с жёлтой карточкой для Захаряна. Тогда бы он остановил и Жиго, и Джикию. Может, ему скучно стало. Другой, какой-либо молодой судья, на месте Карасёва всех бы поудалял, но Карасёв понимал, что так лучше не делать. Но драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил он», — добавил Федотов.

Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Калиниченко заявил, что драка в матче «Динамо» — «Спартак» была прогнозируема.