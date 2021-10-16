Калиниченко: драка в матче «Динамо» — «Спартак» была прогнозируема

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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал потасовку в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Калиниченко: драка в матче «Динамо» — «Спартак» была прогнозируема
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«Было мало игры. То, что подрались в конце тайма, это было прогнозируемо. Подкат Захаряна? Оранжевая карточка. Это говорит о том, что Кофрие хорошо «пощипал» Захаряна во время первого тайма. Но я вернусь к качеству игры. Оно очень страдало. Наверное, потому что игра очень нервная. Отсюда нервозность в очень простых действиях. По пальцам можно было посчитать количество затяжных комбинаций», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» произошла массовая потасовка.

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