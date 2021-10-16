«СЭ»: агент Мампасси отреагировал на новость о возможном переходе футболиста в «Спартак»

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Агент защитника донецкого «Шахтёра» Марка Мампасси Вадим Шаблий прокомментировал информацию о возможном переходе украинского футболиста в московский «Спартак».
«СЭ»: агент Мампасси отреагировал на новость о возможном переходе футболиста в «Спартак»
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«Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный», — цитирует Шаблия «Спорт-Экспресс».

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что «Спартак» подписал контракт с 18-летним футболистом «Шахтёра». Сумма сделки составила €3 млн. Игрок переедет в Россию в зимнее трансферное окно. В «Спартаке» заявили, что информация о покупке Мампасси не соответствует действительности.

Ранее бывший защитник сборной России и «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру бельгийского новичка Максимилиано Кофрие за красно-белых.

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