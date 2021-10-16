Боярский: у меня нет ощущения, что «Спартак» — это долгоиграющая пластинка

Известный актёр и певец, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между московскими командами «Спартак» и «Динамо».

«Динамо» — фаворит в этом матче. У «Спартака» сейчас вообще до конца ноября будет серия из сильных команд. У меня нет ощущения, что эта команда — долгоиграющая пластинка», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Он считает, что «Спартак» будет обязательно терять очки в ближайших матчах. По его мнению, после серии неудач красно-белые «вообще могут совсем посыпаться».

После «Динамо» команда Руя Витории сыграет на выезде с «Зенитом» 24 октября. Боярский уверен, что команда с берегов Невы без труда переиграет москвичей на своём поле.

«Уверен, мы справимся со «Спартаком». Играем дома — значит, всё в порядке будет. Тем более Азмун после удаления злой, будет всем мстить», — сказал Боярский.

После «Зенита» красно-белые встретятся с «Ростовом» (30 октября), потом сыграют с «Локомотивом» (7 ноября) и «Краснодаром» (20 ноября).

«Динамо» (19 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (16) идёт на седьмом месте. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (23).

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы московского «Спартака» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».