Путин отметил успехи российских теннисистов на турнирах АТР

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Президент России Владимир Путин опубликовал обращение к теннисистам перед началом турнира АТР Кубок Кремля.
Путин отметил успехи российских теннисистов на турнирах АТР
  • AP

«Мы по праву гордимся достижениями российских теннисистов — победителей и призёров наиболее престижных международных соревнований. Они отлично выступили на итоговом турнире АТР в прошлом году, на Олимпийских играх в Токио, других авторитетных состязаниях», — гласит телеграмма на сайте Кремля.

Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мишина провалила допинг-тест.

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