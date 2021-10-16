Путин отметил успехи российских теннисистов на турнирах АТР

Президент России Владимир Путин опубликовал обращение к теннисистам перед началом турнира АТР Кубок Кремля.

«Мы по праву гордимся достижениями российских теннисистов — победителей и призёров наиболее престижных международных соревнований. Они отлично выступили на итоговом турнире АТР в прошлом году, на Олимпийских играх в Токио, других авторитетных состязаниях», — гласит телеграмма на сайте Кремля.

Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мишина провалила допинг-тест.