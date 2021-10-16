Гаджиев рассказал о гонораре Исмаилова и Минеева за поединок

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о финансовых нюансах предстоящего поединка между российскими бойцами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

Бюджет грядущего мероприятия, которое пройдёт 16 октября в Сочи, составляет $1 млн.

«Половина на гонорары бойцам. Остальное — это рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, перелёты, гостиницы. Сочи — недешёвый город. Даже чтобы покормить человека, надо заплатить в пять раз больше. Иногда на маленьком турнире можно заработать, но эмоционального удовлетворения нет. А есть большой турнир, ты уходишь в минус, однако эффект наступает позже. Это новые рынки, партнёры, монетизация. С коммерческой точки зрения это будет один из наиболее успешных проектов», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Александр Емельяненко пожелал Исмаилову удачи в бою с Минеевым.