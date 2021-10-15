Матыцин: РУСАДА полностью независимо в своей работе

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Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью независимо в своей работе.
Матыцин: РУСАДА полностью независимо в своей работе
  • AP

«Мы неизменно исходим из того, что РУСАДА является полностью независимым в своей работе. При этом министерство готово оказывать содействие РУСАДА в выполнении агентством своих обязательств в рамках плана по восстановлению. Эти вопросы подробно обсуждались в ходе моей встречи с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой в сентябре в Стамбуле», — цитирует Матыцина ТАСС.

РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого лишилось в декабре 2020 года.

Ранее теннисистку Дарью Мишину временно отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

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