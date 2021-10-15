Фигурист Мозалёв победил на турнире Ice Star в Минске
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Россиянин получил от судей 244,61 балла.
Второе место занял представитель Белоруссии Константин Милюков (241,24 балла). Третий — его соотечественник Александр Лебедев (167,01 балла).
18-летний Мозалёв является чемпионом мира среди юниоров.
Ранее олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва оценила шансы танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин попасть в олимпийскую сборную России.