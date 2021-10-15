Фигурист Мозалёв победил на турнире Ice Star в Минске

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Российский фигурист Андрей Мозалёв стал победителем турнира Ice Star в Минске (Белоруссия).
Фигурист Мозалёв победил на турнире Ice Star в Минске
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Россиянин получил от судей 244,61 балла.

Второе место занял представитель Белоруссии Константин Милюков (241,24 балла). Третий — его соотечественник Александр Лебедев (167,01 балла).

18-летний Мозалёв является чемпионом мира среди юниоров.

Ранее олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва оценила шансы танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин попасть в олимпийскую сборную России.

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