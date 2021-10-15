Источник: Джокович не будет досрочно завершать сезон

Короткая ссылка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон.
Источник: Джокович не будет досрочно завершать сезон
  • AP

По сообщению журналиста Саши Озмо, теннисист примет участие в турнирах до конца года. При этом он отметил, что неизвестно, как будет выглядеть расписание Джоковича.

Напомним, что сербский теннисист снялся с «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Причиной отказа от выступления стало поражение в финале Открытого чемпионата США — 2021.

Джокович проиграл финал US Open россиянину Даниилу Медведеву.

Ранее Карацев и Рублёв вышли в полуфинал парного разряда турнира АТР в Индиан-Уэллсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить