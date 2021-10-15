Источник: Джокович не будет досрочно завершать сезон
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По сообщению журналиста Саши Озмо, теннисист примет участие в турнирах до конца года. При этом он отметил, что неизвестно, как будет выглядеть расписание Джоковича.
Напомним, что сербский теннисист снялся с «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Причиной отказа от выступления стало поражение в финале Открытого чемпионата США — 2021.
Джокович проиграл финал US Open россиянину Даниилу Медведеву.
Ранее Карацев и Рублёв вышли в полуфинал парного разряда турнира АТР в Индиан-Уэллсе.