Стерлинг заявил о намерении покинуть «Манчестер Сити» ради игровой практики

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг намерен покинуть английский клуб в связи с отсутствием игровой практики.

«Если бы появилась возможность перейти куда-то ради получения игровой практики, я был бы готов её рассмотреть. Как я уже говорил, футбол — главное для меня», — цитирует футболиста Sky Sports.

Стерлинг заявил, что хотел бы перейти в клуб другого европейского чемпионата, поскольку для него это будет новый вызов. Вместе с тем он подчеркнул, что не пытается раздуть из своей ситуации большую историю.

«Я весь в работе и делаю то, что нужно. Я просто хочу играть и забивать голы регулярно», — заключил он.

В текущем сезоне Стерлинг сыграл в семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) и забил один мяч. За сборную Англии в отборе на чемпионат мира 2022 года он провёл шесть игр, записав на свой счёт два гола.

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается приобрести Стерлинга.