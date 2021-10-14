Роналдо назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Реала» и владелец «Вальядолида» Роналдо назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Безусловно, мой кандидат на победу в борьбе за «Золотой мяч» — это Бензема. Лучший нападающий, играющий на невероятном уровне уже десять лет. Настоящий чемпион», — написал Роналдо в своём Instagram.

Напомним, что France Football опубликовал список 30 претендентов на звание лучшего игрока.

Французский форвард выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры он провёл восемь матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» ищет замену форварду Килиану Мбаппе, контракт с которым истекает летом 2022 года.