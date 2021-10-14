РФС выпустил пособие с рекомендациями по набору девочек в футбольные секции

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Российский футбольный союз (РФС) выпустил для спортивных школ методическое пособие с рекомендациями по набору девочек в футбольные секции.
РФС выпустил пособие с рекомендациями по набору девочек в футбольные секции
  • © РФС

Главная цель пособия от РФС — предоставить школам дорожную карту с простыми шагами, следуя которым они смогут спланировать мероприятия для привлечения и набора девочек — от ведения групп в социальных сетях до подготовки открытых тренировок и целых фестивалей футбола.

В пособии представлены планы уроков, тренировок, а также упражнений. Все они продуманы специально для девочек, с учётом их особенностей и заинтересованности.

Кроме практических шагов по планированию и проведению мероприятий, в пособии уделяется внимание мотивационной составляющей и инструментам коммуникации.

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