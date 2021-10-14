Пожизненно отстранённый от судейства арбитр Васильев рассказал, за что мог быть наказан

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Арбитр Станислав Васильев прокомментировал своё пожизненное отстранение от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пожизненно отстранённый от судейства арбитр Васильев рассказал, за что мог быть наказан
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом, но не из Москвы. Я действительно допускал серьёзные ошибки против них. Как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС просто нашли повод меня убрать», — заявил Васильев «Чемпионату».

В мае глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что Васильева отстранили от работы на матчах РПЛ после того, как он ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». 

Ранее сообщалось, что российских судей соберут в Москве для встречи с Перейрой.

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