Волосожар объяснила, почему Тутберидзе является тренером номер один

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала об отношении известного российского тренера Этери Тутберидзе к фигуристкам своей группы.

«Мне кажется, что Этери Георгиевна внимательно относится к девочкам и вообще спортсменам. Я говорю не только о программах. Там не всё сводится к кнуту и прянику, она им как мама. Старается, чтобы всё было идеально — вплоть до прически и маникюра. Наверное, потому она и тренер номер один. Даже если говорить о парном катании — Этери Георгиевна привыкла работать в команде, у неё огромное число специалистов по технике, она уже знает, как рулить главными процессами. Дай бог, чтобы у Тарасовой и Морозова получился успешный сезон», — цитирует Волосожар «Спорт-Экспресс».

С нынешнего сезона Тутберидзе является тренером спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Ранее сообщалось, что Алина Пепелева и Роман Плешков выиграли второй этап Кубка России в парном катании.