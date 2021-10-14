Волосожар объяснила, почему Тутберидзе является тренером номер один

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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала об отношении известного российского тренера Этери Тутберидзе к фигуристкам своей группы.
Волосожар объяснила, почему Тутберидзе является тренером номер один
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мне кажется, что Этери Георгиевна внимательно относится к девочкам и вообще спортсменам. Я говорю не только о программах. Там не всё сводится к кнуту и прянику, она им как мама. Старается, чтобы всё было идеально — вплоть до прически и маникюра. Наверное, потому она и тренер номер один. Даже если говорить о парном катании — Этери Георгиевна привыкла работать в команде, у неё огромное число специалистов по технике, она уже знает, как рулить главными процессами. Дай бог, чтобы у Тарасовой и Морозова получился успешный сезон», — цитирует Волосожар «Спорт-Экспресс».

С нынешнего сезона Тутберидзе является тренером спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Ранее сообщалось, что Алина Пепелева и Роман Плешков выиграли второй этап Кубка России в парном катании.

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