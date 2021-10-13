Шнуров: Дзюба ушёл на пике, и это хорошо

Музыкант, лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прокомментировал отсутствие нападающего Артёма Дзюбы в сборной России.

«Спортсмены, как и все остальные люди, стареют. И в какой-то момент нужно просто уходить. И делать это желательно нужно вовремя, чтобы не быть обузой команде. Мне кажется, что Дзюба ушёл на пике, и это хорошо», — сказал Шнуров журналистке Алисе Титко в её Twitter.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма.

Валерий Карпин признался в наличии конфликта с форвардом. Они вместе работали в московском «Спартаке».

Ранее Шнуров заявил, что Карпин внёс яркость и эмоции в сборную России.