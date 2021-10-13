Шнуров: Дзюба ушёл на пике, и это хорошо

Короткая ссылка
Музыкант, лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прокомментировал отсутствие нападающего Артёма Дзюбы в сборной России.
Шнуров: Дзюба ушёл на пике, и это хорошо
  • globallookpress.com

«Спортсмены, как и все остальные люди, стареют. И в какой-то момент нужно просто уходить. И делать это желательно нужно вовремя, чтобы не быть обузой команде. Мне кажется, что Дзюба ушёл на пике, и это хорошо», — сказал Шнуров журналистке Алисе Титко в её Twitter.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма.

Валерий Карпин признался в наличии конфликта с форвардом. Они вместе работали в московском «Спартаке».

Ранее Шнуров заявил, что Карпин внёс яркость и эмоции в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить