Карпин: спад в игре Сафонова был связан с семейными проблемами

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал проблемы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
Карпин: спад в игре Сафонова был связан с семейными проблемами
  • РИА Новости

«Семейная драма Сафонова? С ним Кафанов разговаривал, я его не трогал. Со слов Кафанова, спад в форме Сафонова был связан с этим. Когда это всё вылезло на всеобщее обозрение — это закончилось. Я общаюсь с вратарями. На теории, например. На тренировках вратари работают отдельно, у них свои упражнения. Большую часть времени они проводят на другом участке поля», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Жена Сафонова объявила о разводе с футболистом. У пары есть маленькая дочь Майя.

Ранее Карпин сравнил зарплаты в «Ростове» и сборной России.

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