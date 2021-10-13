Карпин: спад в игре Сафонова был связан с семейными проблемами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал проблемы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Семейная драма Сафонова? С ним Кафанов разговаривал, я его не трогал. Со слов Кафанова, спад в форме Сафонова был связан с этим. Когда это всё вылезло на всеобщее обозрение — это закончилось. Я общаюсь с вратарями. На теории, например. На тренировках вратари работают отдельно, у них свои упражнения. Большую часть времени они проводят на другом участке поля», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Жена Сафонова объявила о разводе с футболистом. У пары есть маленькая дочь Майя.

Ранее Карпин сравнил зарплаты в «Ростове» и сборной России.