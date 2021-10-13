Трусова: все мысли направлены только на то, чтобы отобраться на Олимпиаду

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о желании выступить на Олимпиаде в Пекине.

«У меня очень много целей. Хочется отобраться на Олимпиаду. Буду стараться, конечно, прыгнуть пять четверных на соревнованиях и аксель в короткой программе, всегда чисто стараться. Думала ли я о том, что будет после Олимпиады в Пекине? Во-первых, я ещё туда не отобралась. Во-вторых, ещё не думала, все мысли направлены только на то, чтобы отобраться, попасть туда, побывать», — сказала Трусова в подкасте Марии Командной и Павла Осовцова.

Она добавила, что всегда соревнуется сама с собой.

Напомним, что на чемпионате мира — 2021 Трусова заняла третье место. Она тренировалась под руководством Евгения Плющенко.

В межсезонье фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе.

Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 21 февраля 2022 года.

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